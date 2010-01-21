При квапливій їді відчуття насичення запізнюється

Квапливе поглинання їжі обертається переїданням, а відчуття насичення при цьому запізнюється. До такого висновку прийшли канадські дієтологи. В ході експерименту вони пропонували 17 добровольцям-чоловікам з`їсти 300 грамів морозива за різні проміжки часу. Спочатку морозиво ділили навпіл і кожну порцію потрібно було з`їсти з п`ятихвилинною перервою, потім порції різко зменшили, але інтервал між ними залишили колишнім. За 30 хвилин до їжі і через 30 хвилин після закінчення експерименту у добровольців брали кров на аналіз, замеряючи вміст "гормону голоду" греліну, а також два інших гормони, які сигналізують про відчуття насичення. При малій кількості цих гормонів може наступити переїдання.

Таким чином, як відзначив керівник групи дослідників Олександр Коккінос, "мають рацію батьки, які привчають дітей до неквапливості в прийомі їжі". Тепер дослідники хочуть перевірити свої висновки на групі добровольців-жінок, але, як відзначив Олександр Коккінос, швидше за все, результат буде таким же.

ami-tass.ru