Волинь: бабуся до смерті напоїла горілкою свою 11-місячну онуку

На Волині проти бабусі, яка до смерті напоїла 11-місячну онуку горілкою порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України у Волинській області, правоохоронці з’ясували причину смерті дитини, яка померла ще в листопаді. Тоді смерть дівчинки „списали” на епідемію грипу, що лютувала в Україні. Однак висновок експертизи приголомшив: дитина загинула від алкогольного отруєння.

Правоохоронці встановили, що 43-річна жінка хотіла заспокоїти свою маленьку онучку, яка постійно вередувала, але не вигадала нічого кращого, як долити до чаю горілки. 30 грамів „оковитої” стали смертельними для дитини, і, проплакавши цілу ніч, дівчинка померла на руках у своєї матері.

Жінка переконує, що не хотіла нашкодити онуці, мовляв, просто намагалася заспокоїти. За словами підозрюваної, батьки доглядали за дитиною погано, часто не звертали уваги на її плач і вередування, тому в основному за дитиною доглядала бабуся.

Заступник начальника Рожищенського РВ УМВС України у Волинській області Сергій САСОВСЬКИЙ розповів, що сім’я, у якій трапилася трагедія, не перебувала на обліку у міліції як неблагополучна. На даний момент проти жінки порушено кримінальну справу за ст. 119 ч.1 (вбивство через необережність) КК України.