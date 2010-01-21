Строгий контроль шкодить психіці дитини

Багато батьків звикли контролювати життя своїх дітей, принаймні до настання ними повноліття. Іноді це корисно і необхідно, проте дослідження, проведене соціологами Університету Ілінойса /США/ і Китайського університету Гонконгу /Китай/ в західних і азіатських країнах, показало, що надмірний батьківський контроль і домінування над своїм чадом шкодить дитячій і підлітковій психіці. Фахівці відмітили, що в деяких країнах Східної Азії цей ефект має менший негативний вплив на психічне здоров`я дітей, зважаючи на культурні відмінності і різні методи традиційного виховання. Іншими словами, в азіатських сім`ях діти звикли до батьківського втручання в їх життя і вважають це нормою.

Більшість дослідників схиляються до думки, що відсутність якого-небудь контролю над життям і повна вседозволеність шкодять психологічному розвитку дитини. Проте експерти зробили висновок, що вірний і зворотний зв`язок – чим більше батьки ухвалюють рішення за дитину, як в західних, так і в азіатських країнах і особливо в підлітковий період, тим більше емоційних страждань мають діти.

ami-tass.ru