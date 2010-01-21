Перше враження про людину - найточніше

Давно існує думка, що перше враження про людину може бути брехливим, і, керуючись цим, люди зазвичай не поспішають виносити цій людині оцінку. Проте результати нового дослідження, проведеного американськими ученими, свідчать, що перше враження може бути дивовижно точним. Про цей цікавий досвід розповідається в матеріалі листопадового номера журналу "Сайколоджі тудей".

"Давно відомо, що люди поспішають робити висновки на основі зовсім невеликої кількості інформації, - сказав Сем Гослінг, дослідник з Техаського університету. - Але в даному випадку вражає те, як багато вражень, одержаних при перегляді всього лише однієї фотографії, виявилися такими точними".

В результаті дослідники прийшли до висновку, що "особливості обличчя людини можуть виявлятися як в статичному, так і в експресивному зображенні її зовнішності, і спостерігач використовує цю інформацію для формування точних думок щодо різноманітних характеристик особи".

ami-tass.ru