Іракським лікарям дозволять носити зброю

Іракським лікарям дозволять носити при собі зброю, повідомляє Radio Netherlands Worldwide. Відповідний законопроект був розроблений урядом країни в цілях забезпечення безпеки медпрацівників.

Приводом для законодавчої ініціативи стали численні скарги лікарів на неправомірні дії з боку родичів пацієнтів, померлих в медустановах. За негласною традицією, в деяких районах країни родичі таких пацієнтів вимагають від лікуючого лікаря грошової компенсації.

Розроблений урядом Іраку законопроект визначає міру покарання для осіб, що зробили вказані правопорушення. Зокрема, їм загрожує тюремний висновок строком на три роки або штраф в розмірі не менше десяти мільйонів іракських динарів (близько восьми тисяч доларів США).

Крім того, законопроект дозволить лікарям у разі потреби працювати протягом семи років після досягнення пенсійного віку (63 року). Документ також передбачає надання медустановам права на будівництво житла для співробітників в безпосередній близькості від місця роботи.

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