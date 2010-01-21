У Південній Кореї заборонили рекламу фаст-фудів по телевізору

Служба охорони здоров`я Південної Кореї в рамках боротьби з дитячим ожирінням заборонила рекламувати по телевізору фаст-фуд.

За новими правилами, які набирають чинності з лютого, у період з 5 до 7 вечора заборонено рекламувати їжу з високим вмістом жиру, солі та цукру.

Заборона, зокрема, торкнеться гамбургерів, піци, вермішелі швидкого приготування, шоколаду, цукерок і морозива.

Крім цього, реклама таких товарів буде заборонена під час показу дитячих програм.

На думку корейських дієтологів, цей захід допоможе зменшити зростання кількості дітей з вагою, вищої за норму. На сьогодні на ожиріння хворіє кожна п`ята корейська дитина.

Це не перший захід, що вживається у Південній Кореї для боротьби з ожирінням. Минулої весни в країні був заборонений продаж фаст-фуду і газованих напоїв у навчальних закладах та біля них.

Нагадаємо, Світова організація охорони здоров`я назвала ожиріння і надмірну вагу однією з головних причин передчасної смерті.

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