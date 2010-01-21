У Луцьку затвердили програму охорони природного середовища

У Луцьку затвердили програму охорони навколишнього природного середовища на 2010-2015 роки. На її реалізацію потрібно 135 млн. грн.

Як інформує прес-служба Луцької мерії, програму обговорили та затвердили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

Заступник Луцького міського голови, начальник відділу екології міської ради Борис СОРОКА, повідомив, що для вирішення питання утилізації побутових та промислових відходів у Програмі передбачено добудову II-ї та будівництво III-ї черги полігону твердих побутових відходів, будівництво дільниці сортування муніципальних відходів, організацію переробки мулових осадів міських каналізаційно-очисних споруд, налагодження переробки відходів деревини, опалого листя для виготовлення біопалива, створення, розміщення на території міста підприємств зі збору та переробки вторинної сировини та небезпечних відходів та інші.

Крім того, на меліорацію Центрального парку культури і відпочинку Лесі Українки «Міська програма охорони навколишнього природного середовища в Луцьку на 2010-2015 роки» передбачає приблизно 5 млн. грн. Серед інших напрямків роботи, передбачених Програмою, поліпшення екологічного стану повітряного басейну, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, поліпшення екологічного стану водного басейну, екологічна освіта та виховання.