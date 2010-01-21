Британці виступають проти гомеопатії

Сотні британців з різних міст країни мають намір зробити показове "передозування" гомеопатичними засобами: прийняти велику кількість цих препаратів, щоб продемонструвати, що вони навіть в таких дозах ніяк не впливають на стан людини. Акція протесту адресована виробникам гомеопатичних засобів, ефективність яких спростована безліччю досліджень, пише The Daily Telegraph.

Організатори акції вже намагалися переконати Національну систему охорони (NHS) здоров`я в необхідності скорочення витрат на гомеопатичні препарати, закупівлі яких обходяться приблизно в чотири мільйони фунтів стерлінгів щорічно. Тепер їхньою мішенню стане британська фармацевтична фірма Boots.

Як сказано на сайті "10:23", в 2008 році представник Boots визнав, що сама компанія не вірить в гомеопатію, проте продовжує продавати такі засоби, оскільки "покупці вірять в їх ефективність". На тому ж сайті скептики називають гомеопатію "ненауковою і абсурдною псевдонаукою".

У червні минулого року створений Конгресом США Національний центр нетрадиційної медицини обнародував результати 10-річного дослідження нетрадиційних лікувальних методик. В ході численних експериментів, що потребували витрат у два з половиною мільярди доларів, з`ясувалося, що більшість таких методик не приносять жодної користі пацієнтам.

medportal.ru