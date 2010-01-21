Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» закупить необхідне обладнання для луганської лікарні, що постраждала від вибуху

Після вибуху у луганській лікарні № 7, стан 49 важкохворих вимагає подовження лікування. На період відновлення зруйнованого корпусу, реанімаційне відділення та пульмонологічна служба будуть розгорнуті на базі 1-ої міської багатопрофільної лікарні. Для повноцінної роботи відділень та надання меддопомоги хворим та потерпілим Ріната Ахметова «Розвиток України» закупить портативний та звичайний апарати штучної вентиляції легень, а також наркозно-дихальний апарат високого класу з можливістю проведення анестезії. Після відновлення зруйнованого корпусу обладнання передадуть 7-й лікарні. Для закупівлі обладнання фонд «Розвиток України» збільшує розмір заявленої раніше допомоги з 1 до 2 мильйонів гривень.

Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»: «У вівторок Фонд ініціював створення Наглядової ради, що вивчив потреби щодо надання медичнох допомоги хворим на період відновлення стаціонарного корпусу 7-ої лікарні. Ми отримали перелік вкрай необхідного на даний момент обладнання, насамперед, реанімаційного. У найкоротші терміни воно буде встановлено на площах міської багатопрофільної лікарні. Щодо обіцяної допомоги сім ям загиблих та потерпілих, вона буде надана. Обсяги ми визначимо у ході засідання Наглядової ради 22 січня. Жоден не лишиться без підтримки».

Нагадаємо, що вранці 18 січня у лікарні №7 Луганська стався вибух, внаслідок якого 16 осіб загинули, 6 госпіталізовані. У своєму зверненні до сімей загиблих і потерпілих президент фонда «Розвиток України» Рінат Ахметов завірив, что фонд не лишить без уваги жодного потерпілого через вибух, жодну сім ю, що втратила близьку людину. Допомогу, зокрема і матеріальну, нададуть кожній неповнолітній дитині батьки якої постраждали від вибуху. З 19 січня оцінку та розподіл допомоги контролює створена Фондом Наглядова рада у складі представників міської та обласної влади, Фодна, Червоного Хреста, священиків і журналістів.

Детальнішу інформацію про події у Луганську можна дізнатися на блозі фонду http://akhmetovfoundation.blogspot.com/ .

Прес-служба

Фонд Ріната Ахметова

«Розвиток України»