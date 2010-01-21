Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» закупить необхідне обладнання для луганської лікарні, що постраждала від вибуху
Фонд ініціював створення Наглядової ради, що вивчив потреби щодо надання медичнох допомоги хворим на період відновлення стаціонарного корпусу 7-ої лікарні...
Після вибуху у луганській лікарні № 7, стан 49 важкохворих вимагає подовження лікування. На період відновлення зруйнованого корпусу, реанімаційне відділення та пульмонологічна служба будуть розгорнуті на базі 1-ої міської багатопрофільної лікарні. Для повноцінної роботи відділень та надання меддопомоги хворим та потерпілим Ріната Ахметова «Розвиток України» закупить портативний та звичайний апарати штучної вентиляції легень, а також наркозно-дихальний апарат високого класу з можливістю проведення анестезії. Після відновлення зруйнованого корпусу обладнання передадуть 7-й лікарні. Для закупівлі обладнання фонд «Розвиток України» збільшує розмір заявленої раніше допомоги з 1 до 2 мильйонів гривень.
Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»: «У вівторок Фонд ініціював створення Наглядової ради, що вивчив потреби щодо надання медичнох допомоги хворим на період відновлення стаціонарного корпусу 7-ої лікарні. Ми отримали перелік вкрай необхідного на даний момент обладнання, насамперед, реанімаційного. У найкоротші терміни воно буде встановлено на площах міської багатопрофільної лікарні. Щодо обіцяної допомоги сім ям загиблих та потерпілих, вона буде надана. Обсяги ми визначимо у ході засідання Наглядової ради 22 січня. Жоден не лишиться без підтримки».
Нагадаємо, що вранці 18 січня у лікарні №7 Луганська стався вибух, внаслідок якого 16 осіб загинули, 6 госпіталізовані. У своєму зверненні до сімей загиблих і потерпілих президент фонда «Розвиток України» Рінат Ахметов завірив, что фонд не лишить без уваги жодного потерпілого через вибух, жодну сім ю, що втратила близьку людину. Допомогу, зокрема і матеріальну, нададуть кожній неповнолітній дитині батьки якої постраждали від вибуху. З 19 січня оцінку та розподіл допомоги контролює створена Фондом Наглядова рада у складі представників міської та обласної влади, Фодна, Червоного Хреста, священиків і журналістів.
Детальнішу інформацію про події у Луганську можна дізнатися на блозі фонду http://akhmetovfoundation.blogspot.com/ .
Прес-служба
Фонд Ріната Ахметова
«Розвиток України»