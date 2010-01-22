В Україні знизилися показники смертності

Впродовж 2009 року в Україні спостерігалася тенденція до зростання народжуваності та до зменшення смертності.

Про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на дані органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції, поінформували УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Так, у 2009 році в Україні народилося 515 тис. 176 немовлят, що на 1 тис. 179 новонароджених більше у порівнянні з 2008 роком.

Померло 706 тис. 738 осіб, що на 47 тис. 723 особи менше, ніж у 2008 році.

Загалом зростання народжуваності торік було зафіксоване у 15 регіонах України – Криму, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській областях, а також у містах Київ та Севастополь.

Разом з тим, відзначив, міністр, якщо про зростання народжуваності можна говорити у розрізі більшої частини областей, то зменшення смертності у 2009 році було зафіксовано у всіх без винятку регіонах.

Крім того, у переважній більшості регіонів, за словами міністра юстиції, склалася стала тенденція до скорочення розриву між новонародженими та померлими на користь народжених.

Так, у трьох регіонах – Волинській, Рівненській областях та в місті Києві – народжуваність перевищила смертність, що підтвердило тенденцію 2008 року, коли вперше за останнє десятиріччя у трьох регіонах України кількість народжених перевищила кількість померлих громадян.

Загалом співвідношення кількості народжених до кількості померлих у 2009 році склала 1 до 1,37. Це найкращий показник останнього десятиріччя, сказав М.ОНІЩУК.

Для порівняння, у 2008 році таке співвідношення становило 1 до 1,4, у 2007 році – 1 до 1,6, у 2006 році – 1 до 1,63, у 2004-2005 роках співвідношення народжених до померлих становило 1 до 1,7., зазначили в Мін’юсті.