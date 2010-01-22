Герпес прискорює ріст ракових клітин

Група учених із дослідницького інституту Каліфорнійського тихоокеанського медичного центру зробила дослідження, результати якого показують, що один із вірусів герпесної групи прискорює ріст ракової пухлини і робить її агресивнішою.

Фахівці відзначають, що, незважаючи на те, що цитомегаловірус вражає близько 50% людей, яким 35 років, багато хто навіть не знає, що є носіями цієї інфекції, оскільки її симптоми не виражені. Для здорових людей герпес не страшний, проте небезпечний для вагітних і тих, у кого слабкий імунітет.

Учені й раніше знаходили сліди цитомегаловірусу в ракових пухлинах головного мозку, але до цих пір не було відомо, яку роль він відіграє в ракових процесах. За словами провідного дослідника Чарльза Коббса, білок IE1 цитомегаловіруса може впливати на збільшення агресивності пухлини, завдаючи удару відразу з двох боків: по-перше, він блокує білки, що пригнічують пухлину в клітинах головного мозку, а по-друге, сприяє створенню шляхів для передачі сигналів росту всередині самої пухлини.

Учені вважають, що дане відкриття дозволить їм знайти спосіб лікування гліоми - найпоширенішої форми ракової пухлини головного мозку, яка практично не піддається лікуванню.

Корреспондент.net