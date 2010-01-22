Герпес прискорює ріст ракових клітин
Вплив цитомегаловірусу
Група учених із дослідницького інституту Каліфорнійського тихоокеанського медичного центру зробила дослідження, результати якого показують, що один із вірусів герпесної групи прискорює ріст ракової пухлини і робить її агресивнішою.
Фахівці відзначають, що, незважаючи на те, що цитомегаловірус вражає близько 50% людей, яким 35 років, багато хто навіть не знає, що є носіями цієї інфекції, оскільки її симптоми не виражені. Для здорових людей герпес не страшний, проте небезпечний для вагітних і тих, у кого слабкий імунітет.
Учені й раніше знаходили сліди цитомегаловірусу в ракових пухлинах головного мозку, але до цих пір не було відомо, яку роль він відіграє в ракових процесах. За словами провідного дослідника Чарльза Коббса, білок IE1 цитомегаловіруса може впливати на збільшення агресивності пухлини, завдаючи удару відразу з двох боків: по-перше, він блокує білки, що пригнічують пухлину в клітинах головного мозку, а по-друге, сприяє створенню шляхів для передачі сигналів росту всередині самої пухлини.
Учені вважають, що дане відкриття дозволить їм знайти спосіб лікування гліоми - найпоширенішої форми ракової пухлини головного мозку, яка практично не піддається лікуванню.