Які аромати допоможуть схуднути

Всі ми мріємо про те, щоб назавжди позбавитися зайвих кілограмів. Один з нетрадиційних способів позбавитися зайвих кілограмів - вдихати аромати. Купуйте аромалампу, запалюйте в ній свічу і капайте в чашку декілька крапель ефірної олії. Вдихайте — і чекайте чудес. Як правило, скинути зайву вагу допомагають запахи чорного перцю і свіжомеленого імбиру. Покращують обмін речовин цитрусові аромати (лимона або апельсина). Грейпфрутова олія проганяє голод. Фіалка і ваніль знижують апетит. Імбир нормалізує травлення.