Тефлоновий посуд небезпечний для людини

Учені з університету Ексетера (Великобританія) виявили, що хімікат, який застосовують у антипригарному посуді, може спричиняти розвиток онкозахворювань щитоподібної залози. Йдеть про перфтороктанову кислоту (ПФОК), відому також як С8. Ця кислота широко застосовується у найрізноманітніших галузях промисловості - її використовують при виготовленні тефлону, вогнестійких, вологостійких матеріалів.

Люди, у крові яких підвищений рівень ПФОК (понад 5,7 нанограма на мілілітр), вдвічі частіше мали проблеми із щитовидкою.

До речі, У США уже розпочалися дослідження довготривалого впливу на здоров`я людини речовин, які містяться у пластикових пляшках, іграшках, медобладнанні, подушках та меблевих матеріалах.

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