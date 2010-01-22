У Херсонській області оголошено штормове попередження

В Херсонський області на сьогодні оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань МНС облдержадміністрації, 22 січня в регіоні очікуються місцями сильні опади, місцями сильні хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. У Херсоні очікуються снігові замети, ожеледиця, пориви північно-східного вітру 15-20м/с.

Управління, посилаючись на дані гідрометцентру, прогнозує складні погодні умови ще протягом двох діб.