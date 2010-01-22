Львівщина: вихователька ошпарила 5-річну дівчинку

У дитячому садку міста Самбора Львівської області вихователька дошкільного закладу обшпарила п‘ятирічну дівчинку кип‘ятком. Дитину з опіками різного ступеню важкості госпіталізовано в лікарню, а виховательку відсторонено від роботи в садку. Про це повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

Як розповів речник обласного управління міліції, було встановлено, що під час післяобіднього сну дітей, вихователі поставили гріти воду в електрочайнику у спальні на верх багатоярусного дитячого ліжка.

«Коли одна з виховательок забирала чайник, то не втримала його в руках і впустила на сплячу дівчинку. Дитина з опіками обличчя та тіла госпіталізована в спеціалізовану лікарню Львова», - поінформував Д.ХАРЧУК.

Розслідування проводить Самбірський райвідділ внутрішніх справ, зібрані матеріали будуть передані у прокуратуру району.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 137 Кримінального Кодексу України (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов`язків щодо охорони життя та здоров`я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров`ю потерпілого), що передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.