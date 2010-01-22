Чим складніша дієта, тим важче схуднути

Багато людей вважають, що успіх дієти в основному залежить від особистої сили волі і психологічної витримки. Проте фізіотерапевти Max Planck Institute for Human Development /Берлін/ і Університету Індіани /США/ стверджують, що набагато тоншим аспектом схуднення служить складність умов і плану дієти. Фахівці порівняли поведінку 390 жінок, що дотримуються двох різних дієт, і виявили, що складна дієта приречена на провал. Люди швидше відмовляються від дієти, що вимагає докладного відстежування кількості і калорійності з`їдених продуктів і строгого виконання правил відносно раціону харчування. Цей ефект зберігається навіть після обліку чинників ваги і самоконтролю учасниць.

Як пояснюють психологи, успіх дієти багато в чому залежить не стільки від характеру і фізичних параметрів людини, охочої схуднути, скільки від правильної настройки способу життя – так, щоб уникнути споживання шкідливої їжі і переїдання. Правила схуднення, що легко запам`ятовуються і виконувані, – ось основа ефективної дієти, говорять експерти.

ami-tass.ru