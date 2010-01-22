Проведуть експертизу уламків кисневого балона

На Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча проведуть технічну експертизу уламків кисневого балона, який вибухнув у луганській лікарні 18 січня.

Як повідомляє маріупольська газета «Ільичевец», після вибуху кисневого балона у луганській лікарні № 7 керівництво ВАТ «Маріупольський меткомбінат імені Ілліча» направило на місце трагедії своїх фахівців для надання допомоги у з’ясуванні технічних причин вибуху, що стався. До Луганська прибула група на чолі із заступником начальника цеху з виробництва труб і балонів ММК ім. Ілліча Павлом КАНДАУРОВИМ.

З’ясувати, на якому підприємстві було виготовлено балон, що вибухнув, і в які терміни, виявилося неможливим – у паспорті відсутній штамп заводу-виробника та інші відмітки.

Прокуратура під розписку видала маріупольським фахівцям уламки балона, що вибухнув, їх доставили на комбінат для проведення технічної експертизи.

Протягом десяти днів фахівці ММК ім. Ілліча мають встановити характеристики міцності металу, з якого було виготовлено балон, а також з`ясувати, відповідав він стандартам чи був бракованим.

Результати експертизи допоможуть з’ясувати причину вибуху, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, у результаті якого було зруйновано будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверх. Загинули 16 осіб, з них 6 - співробітники лікарні.