Ефірні олії захищають від запальних процесів

Шість ефірних олій: з чебрецю, гвоздики, троянди, евкаліпта, солодкого кропу і бергамота пригнічують запальну дію ферменту COX-2 в організмі, аналогічно позитивній дії ресвератрола у винограді і червоному вині. Відкриття, зроблене японськими ученими з Жіночого університету Нара, забезпечує глибше розуміння переваг для здоров`я різноманітності природних олій і представляє широкий потенціал для розробки протизапальних препаратів.

Ефірні олії з рослин володіють сильними антибактеріальними властивостями і вже давно застосовуються для лікування.

Клініцисти провели широке дослідження наявних в продажі ефірних олій і визначили, що речовини з олій чебрецю, гвоздики, троянди, евкаліпта, солодкого кропу і бергамоту знижують вміст COX-2 в клітинах, принаймні, на чверть. З шести досліджених олій склад чебрецю виявився найактивнішим і зменшував дію шкідливого ферменту на майже 75%.

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