Тернопільщина: двоє осіб отруїлися чадним газом

На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, трагедія сталася учора у місті Чортків на вул. Незалежності, 45 у приватному одноповерховому житловому будинку.

Виїхавши на місце події, працівники оперативної групи Чортківського райвідділу МНС виявили в кімнаті тіла 41-річного власника будинку та 45-річного чоловіка.

За попередніми даними, загинули вони, отруївшись чадним газом внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення на природному газі.

Перевірку за даним фактом здійснює Чортківський райвідділ міліції.