Тернопільщина: двоє осіб отруїлися чадним газом
11:48, 22 січня 2010Країна
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Порушення правил експлуатації
На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинуло двоє осіб.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, трагедія сталася учора у місті Чортків на вул. Незалежності, 45 у приватному одноповерховому житловому будинку.
Виїхавши на місце події, працівники оперативної групи Чортківського райвідділу МНС виявили в кімнаті тіла 41-річного власника будинку та 45-річного чоловіка.
За попередніми даними, загинули вони, отруївшись чадним газом внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення на природному газі.
Перевірку за даним фактом здійснює Чортківський райвідділ міліції.
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