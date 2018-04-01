Які десерти не шкодять фігурі?

Для вибору найбезпечнішого для краси десерту уважно вивчіть етикетку.

— Звичайно, жоден десерт не можна віднести до повністю дієтичних продуктів, — розповідає Олена Терешина, доктор біологічних наук, завлабораторією ліпідного обміну Російського геронтологічного науково-клінічного центру. — Всі вони готуються з калорійних інгредієнтів — борошна, масла, яєць, сметани і т.п. Для вибору найбезпечнішого для краси десерту уважно вивчіть етикетку.

По-перше, що менше компонентів входить до складу ласощів, то меншу втрату він нанесе вашій фігурі. І по-друге, багато хто орієнтується винятково на калорійність. Це помилка! Найшкідливіші десерти — з високим вмістом жиру. Саме вони відкладаються на талії і стегнах, важко засвоюються і негативно позначаються на роботі шлунково-кишкового тракту.

Що на солодке? Якщо від десертів ви поправляєтеся — значить, просто не умієте їх вибирати. Адже є ласощі, які можуть дозволити собі моделі, що навіть худнуть.

Прісне тісто (філо). Найбезпечніші для фігури десерти — з прісного (пісного) тіста, основа якого — борошно, вода і рослинна олія. З прісного тесту готують штруделі і всілякі пиріжки.

Калорійність не перевищує 200 ккал. Вміст жиру 1-2%.

Зефір, пастила, мармелад. Зефір і пастила готуються з фруктового пюре, цукру, білка і агару. У мармеладі міститься пектин - речовина, що знижує рівень холестерину в крові і благотворно вливає на роботу шлунково-кишкового тракту.

Калорійність близько 300 ккал. Вміст жиру — 0%.

Морозиво. Один з найзбалансованіших продуктів, піднімає тонус, активізує обмін речовин, легко засвоюється і чудово утамовує тягу до солодкого. Поволі перетравлюється і надовго залишає відчуття ситості. Чудово поєднується з кавою. З одного брикета завдяки різним добавкам можна приготувати безліч різноманітних десертів. Втім, варенням, горіхами, карамеллю краще не зловживати.

Калорійність — 150 ккал. Вміст жиру — 6-10 %.

Заварне тісто. Готується з води, вершкового масла, борошна і яєць. Достатньо легкий і нешкідливий для шлунку варіант. Заварне тісто — основа великої кількості десертів. «Коефіцієнт шкідливості» виробів із заварного тесту залежить від начинки. Найкорисніша — фруктова і сирна.

Калорійність — близько 300 ккал. Вміст жиру — 35%.

Печиво, вафлі, сухарі. Будь-які кулінарні вироби довгого зберігання містять ударну дозу цукру і жиру. Володіють нульовою поживною цінністю, але і включають так звані трансжири — особливий вид ненасичених жирів, одержаних штучним шляхом. Вбудовуючись в клітини організму, трансжири перешкоджають повноцінному живленню кліток і сприяють накопиченню токсинів.

Калорійність — 450-550 ккал. Вміст жиру — 25-40%.

Пісочне тісто. Тісто, яке включає такі калорійні інгредієнти, як борошно, цукор, яйця, масло (маргарин) — найважче і некорисне. Пісочне тісто найчастіше глазурується шоколадним кремом, і стає зрозуміло, чому дієтологи не вітають пісочні солодощі.

Калорійність — 430 ккал. Вміст жиру — близько 45%.

Листкове тісто. Головний компонент листкового тіста — вершкове масло (82% жирності), до якого додаються яйця і борошно. Якщо готове листкове тісто ще намазати кремом (зазвичай використовують заварний, як в торті «Наполеон») виходить важкий і надкалорійний десерт, побалувати яким себе можна тільки у виняткових випадках.

Калорійність 400 ккал. Вміст жиру — 25,9%.

Бісквітне тісто. Бісквіт, для приготування якого потрібні тільки борошно, цукор і яйця, — ідеальний варіант. Це легкий, добре засвоєний не дуже калорійний десерт. Ті, хто сидять на дієті, можуть заправити бісквіт сметанним соусом (сметана, змішана з цукровою пудрою) або шматочками свіжих фруктів. Іншим рекомендуємо «Пташине молоко», яке вважається добре збалансованим десертом.

Калорійність — 280 ккал. Вміст жиру 10-15%.

До речі Найкалорійніший десерт всіх часів і народів — чизкейк — родом з Америки. У одному десерті об`єдналися вершкове масло, сметана, крихта пісочного печива, сир, яйця. У результаті одержали безпрецедентну калорійність кінцевого продукту — 680 ккал.

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