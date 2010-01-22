Вінниччина: на програму «Цукровий діабет» - 320 млн. грн.

У Вінницькій області затверджено обласну програму «Цукровий діабет» на 2010-2013 роки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Вінницькій обласній раді.

Метою програми є здійснення раннього виявлення цукрового діабету та його ускладнень; забезпечення заходів, спрямованих на профілактику цукрового діабету, а також його лікування та ускладнень спричинених цукровим діабетом.

Програмою передбачено фінансування у розмірі майже 320 млн. грн. з державного, обласного та місцевих бюджетів.

Програма передбачає застосування сучасних медичних технологій, забезпечення закладів охорони здоров’я сучасними діагностичними системами.

Також передбачається удосконалити систему соціального захисту та реабілітації хворих на цукровий діабет, забезпечити наукове супроводження Програми.

Довідка УНІАН. У Вінницькій області зареєстровано майже 40 тис. хворих на цукровий діабет, що становить понад 2% населення.