У Кореї відключають світло для підвищення народжуваності

Керівництво Мінохоронздоров`я Південної Кореї ввело щомісячні відключення світла в будівлі міністерства, щоб примусити співробітників раніше повертатися додому з роботи, повідомляє AFP. Передбачається, що цей захід сприятиме підвищенню народжуваності в сім`ях чиновників.

“Укорочений робочий день не пов`язаний безпосередньо з кількістю дітей, але ж не можна виключити можливості такого зв`язку”, - відзначив співробітник Мінохоронздоров`я Цой Чин Сон (Choi Jin-Sun), відповідальний за реалізацію даного проекту.

Низька народжуваність є однією з головних соціальних проблем Південної Кореї. На думку демографів, швидке старіння населення може найближчими роками істотно уповільнити економічний розвиток країни.

vesti70.ru