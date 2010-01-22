Сік буряка знижує високий тиск

Щоденне вживання склянки бурякового соку допомагає нормалізувати високий артеріальний тиск, пише ТБ-ГІД.

До такого висновку прийшли вчені госпіталі Св. Бартоломея в Лондоні, Великобританія, (St Bartholomew`s Hospital, London,UK) які виявили, що при прийомі 500 мл бурякового соку, підвищений артеріальний тиск значно знижувався протягом години.

Професор Amrita Ahluwalia і професор Ben Benjamin розповідають, що дослідження виявило, що солі, що містяться в буряковому соку, також містяться в зелених листових овочах.

Дослідження професора Amrita Ahluwalia і її колег ще раз звернуло увагу на існування натуральних і недорогих засобів для лікування.

newsland.ru