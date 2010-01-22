США: замість вакцини від грипу H1N1 ввели інсулін

Декілька співробітників американської школи було госпіталізовано після того, як замість щеплень від грипу H1N1 вони помилково одержали ін`єкції інсуліну, повідомляє The Boston Globe. Інцидент відбувся в початковій школі Шофілд (Schofield Elementary School), розташованій в місті Уеллслі (Wellesley), штат Массачусетс.

Шкільний інспектор Бела Вонг (Bella Wong) заявила, що замість щеплень від нового грипу, співробітникам школи були зроблені ін`єкції інсуліну, що призначався для хворих діабетом учнів. Кількість постраждалих Вонг не уточнила.

За її даними, жоден з школярів не постраждав, а госпіталізовані в результаті інциденту співробітники учбового закладу вже видужали. Вонг відзначила, що до закінчення розслідування події шкільній медсестрі, що виконала ін`єкції інсуліну, була надана оплачувана відпустка.

medportal.ru