У Криму трирічна дитина отруїлася чадним газом

У Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим трирічний хлопчик отруївся чадним газом, передає кореспондент УНІАН.

За інформацією прес-служби Головного управління МНС України в АРК, увечері 21 січня з с. Голубінка до прийомного покою бахчисарайської лікарні доставлено хлопчика віком 3 роки 5 місяців з діагнозом "отруєння чадним газом".

«Отруєння сталося в результаті тління ковдри в приміщенні», - повідомили у прес-службі.

Постраждалий перебуває в дитячому відділенні бахчисарайської ЦРЛ.