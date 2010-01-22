У Криму трирічна дитина отруїлася чадним газом
14:31, 22 січня 2010Країна
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Перебуває в дитячому відділенні
У Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим трирічний хлопчик отруївся чадним газом, передає кореспондент УНІАН.
За інформацією прес-служби Головного управління МНС України в АРК, увечері 21 січня з с. Голубінка до прийомного покою бахчисарайської лікарні доставлено хлопчика віком 3 роки 5 місяців з діагнозом "отруєння чадним газом".
«Отруєння сталося в результаті тління ковдри в приміщенні», - повідомили у прес-службі.
Постраждалий перебуває в дитячому відділенні бахчисарайської ЦРЛ.
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