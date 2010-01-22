Флірт спалює калорії

Учені з університету в Колумбії провели дослідження, в ході якого з`ясували, що жінки витрачають на флірт більше енергії, ніж чоловіки.

Учені проводили дослідження серед жителів 17-ти країн, повідомляє ресурс MedicInform.Net.

Учені зміряли кількість кілокалорій, яку спалюють жінки і чоловіки у віці від 17 до 47 років, коли ті займаються чимось, пов`язаним з фліртом і мистецтвом залицяння: одягаються, підфарбовуються, запрошують на побачення і спілкуються, у тому числі і з використанням нових технологій, наприклад, в чаті.

Біологи порівнювали поведінку закоханих або фліртуючих людей з поведінкою тих, хто не мав сентиментальних мотивацій.

З`ясувалося, що жінки, прагнучи завоювати серце чоловіка, в процесі одягання витрачають 95 кілокалорій в хвилину, тоді як чоловіки - 79. Крім того, жінки при візуальному контакті витрачають 11 кілокалорій в хвилину, а чоловіки - 3.

focus.ua