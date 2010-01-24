Фонд Ахметова перерахував по 50 тис грн тяжкопотерпілим у Луганській лікарні №7

Днями відбулося друге засідання Наглядової ради щодо надання допомоги внаслідок вибуху у Луганській міській лікарні №7, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Крім членів Ради, у засіданні прийняли керівники профільних міських та обласних служб, на котрих лежить відповідальність щодо роботи з потерпілими сім`ями. В оперативному режимі були прийняті рішення з ключових питань – стосовно розподілу коштів сім`ям загиблих і потерпілим, а також щодо оснащення пульмонологічного відділення 7-ої лікарні. На допомогу сім`ям та закупівлю обладнання фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» виділив 2 мільйони гривень.

Допомога сім`ям буде розподілена таким чином:

- по 10 тис. грн. базової допомоги отримають 15 сімей, у яких є загиблі. Особлива увага до сімей, у яких є неповнолітні діти або діти-студенти. Допомога на кожного неповнолітню дитину складе 50 тис. грн. (загалом четверо дітей). Також по 50 тис. грн. отримають два студенти та юнак, що служить у лавах Збройних сил України

- по 50 тис. грн. будет перераховано 5-ти важко потерпілим пащієнтам та співробітникам лікарні, які на даний момент перебувають у реанімації та у відділення інтенсивної терапії.

Как раніше повідомлялось, Фонд закупить необхідне обладнання для реанімаційного відділення, яке буде тимчасово розміщено на базі Луганскої міськлікарні №4.

Детальнішу інформацію про події у Луганську можна дізнатися на блозі фонду http://akhmetovfoundation.blogspot.com/ .