У Польщі затримали українця, який відкрив нелегальний зубний кабінет

У Люблінському воєводстві Польщі затримали громадянина України, котрий влаштував нелегальний стоматологічний кабінет.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними місцевої поліції, 45 річний українець, який мав дозвіл на роботу в пекарні, влаштував стоматкабінет в одному із будинків в гміні Глуск під Любліном.

„Приймав пацієнтів, незважаючи на те, що не мав повноважень для надання стоматологічних послуг у Польщі. Він стверджує, що має стоматологічний кабінет в Україні”, - цитує правоохоронців РАР.

За даними правоохоронців, українець також використовував ліки не допущені для використання в Польщі, які він доставляв з України.

Як повідомляв УНІАН, Польща в 2007 році спростила доступ на внутрішній ринок праці для громадян країн, які мають безпосередній кордон з нею, для того, аби компенсувати дефіцит трудових ресурсів, викликаний масовою трудовою еміграцією поляків.

Зокрема, польські власті дозволили громадянам України, Білорусі та РФ працювати без дозволу 6 місяців в році.

Довідка УНІАН. З початку дії спрощеного порядку працевлаштування в кінці липня 2007 року до липня 2009 року польські працедавці зареєстрували такі заявки для понад 280 тисяч українців.

У першій половині минулого року на українців зареєстровано майже 120 тис. заявок у той час, як за весь 2008 рік їх було трохи більше 140 тисяч.