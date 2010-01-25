З лікарень Гаїті зникають немовлята

Представники дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) стурбовані долею тисяч гаїтянських дітей, які залишилися сиротами після руйнівного землетрусу біля берегів Гаїті.

За останні кілька днів з лікарень Порт-о-Пренса пропали 15 немовлят, повідомляє Euronews. Співробітники ООН побоюються, що немовлята могли потрапити до рук торговців "живим товаром", які скористалися хаосом і розрухою, повідомляє lifenews.ru.

"Нас дуже непокоять повідомлення про випадки вивозу дітей за межі країни без дотримання необхідних правових процедур", - зазначив представник ЮНІСЕФ в Порт-о-Пренсі Кент Пейдж.

До землетрусу на Гаїті нараховувалося 380 тисяч сиріт. Після 12 січня ЮНІСЕФ відкрив спеціальний притулок для дітей, які втратили батьків під час землетрусу. Його співробітники займаються ідентифікацією кожної дитини і пошуком відомостей про його рідних. "Треба почекати, поки проясниться ситуація з кожною дитиною. Чи дійсно вони втратили всіх родичів? Може, у них залишилися тітки, дядьки, брати, з якими вони могли б жити, краще на Гаїті. Може бути, якась родина на Гаїті має намір їх усиновити? І лише після того, як на всі ці питання буде отримано негативну відповідь, можна починати процедуру усиновлення дитини сім`єю з іншої країни ", - вважає голова ЮНІСЕФ у Франції Жак Хінтсі.

Напередодні ввечері в один з паризьких аеропортів прибули 33 дитини, процес усиновлення яких було завершено на момент землетрусу. Таких дітей, що очікують лише візи, щоб прилетіти до Франції - 276. Як заявив глава МЗС Бернар Кушнер, справи ще 628 сиріт будуть розглядатися звичайним порядком, і головним критерієм будуть інтереси дитини. Усиновити дітей виявили бажання вже і Ізраїль та Нідерланди.

У той же час Франція, як і інші європейські країни, заявила, що у випадку з усиновленням дітей з Гаїті обережність повинна переважати над емоціями. Як повідомлялося, кількість жертв землетрусу на Гаїті може досягти 150 тисяч чоловік. Такий прогноз озвучила міністр комунікацій країни Марі-Лоранс Жослін Лассе р. У той же час вона зазначила, що кількість загиблих швидко збільшується в міру продовження розбирання зруйнованих будівель.

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