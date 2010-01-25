Кисневі балони в лікарнях - вчорашній день

У п`яти лікарнях Полтавської області інспектори Державного промислового нагляду заборонили персоналу користуватися кисневими балонами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила головний інспектор територіального управління Держпромнагляду в Полтавській області Ірина ЗОРИНА.

За її словами, медики реанімаційного відділення Полтавської міської лікарні номер 1, а також в районних лікарнях - Диканьки, Кременчука, Глобино і Градижська не вміють користуватися балонами з киснем.

Сьогодні самих медиків, відповідальних за роботу з кисневими балонами, від роботи відсторонили і направили на перенавчання, повідомила І.ЗОРИНА.

Перевірки в медустановах області триватимуть до кінця січня. Самі медики вже шукають альтернативу кисневим балонам.

Заввідділом охорони здоров`я Кременчука Валерій ЛИТВИНЕНКО вважає, що кисневі балони, які використовують в лікарнях, - це вчорашній день.

«Дорого і, як виявилось, небезпечно. Наразі вже є інші джерела, зокрема кисневі станції, які виробляють медичний кисень безпосередньо з повітря, або рідкий кисень, який не вимагає тиску. Ми хотіли б їх купити, але поки немає коштів”, - сказав В.ЛИТВИНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Держпромнагляд почав перевірку лікарень, що використовують кисневі балони. Це рішення пов`язане з недавнім вибухом в лікарні в Луганську.