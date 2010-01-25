Мешканці Австралії страждають від жахливої спеки

У штаті Новий Південний Уельс стовпчик термометра піднявся до позначки 43 градуси. У Сіднеї люди рятуються від спеки у фонтанах і на міських пляжах, повідомляє Перший телеканал телеканал. Багато кому зле за такої погоди. Значно зросла кількість звернень до медиків.

А на півдні штату вирують лісові пожежі. Вже вигоріли 200 гектарів. Вогонь впритул підібрався до житлових будинків. Їх власники поливають дахи водою, щоб хоч якось уберегти споруди від полум`я.