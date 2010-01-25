У Чернівцях на два дні відмінено навчання у молодших класах

У зв’язку із сильними морозами 25 та 26 січня у Чернівцях учні з першого по четвертий класи навчатися не будуть. Рішення про призупинення навчання у молодших класах загальноосвітніх закладах ухвалено міським головою Миколою ФЕДОРУКОМ з огляду на складні погодні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, Чернівецьке міське управління освіти просить батьків на час призупинення навчання забезпечити нагляд за дітьми, не допускати їх надмірного перебування на морозі.

Сьогодні, 24 січня, вранці у Чернівцях було зафіксовано 26-27 градусів морозу. Це температурний рекорд як мінімум за останніх 15 років. Мерія просить городян економити електроенергію, щоб не зупинились котельні, а також посилити нагляд за дітьми та людьми похилого віку, які потребують особливої уваги та допомоги в умовах різкого похолодання.

У Чернівцях через чисельні обриви на тролейбусних лініях електротранспорт працює із порушенням графіку, окремі тролейбусні маршрути обслуговують лише мікроавтобуси.

Усі аварійні служби міста працюють у посиленому режимі і намагаються оперативно ліквідовувати обриви в електромережах, тролейбусних лініях та витоки води. Під особливим контролем перебуває робота котелень.