Вівсянка захищає немовлят від астми

Вівсянка захищає дітей від астми. Немовлята, яких з раннього віку годують вівсяною кашею або іншими продуктами з цього злаку, рідше інших хворіють на астму.

Дослідники з Фінляндії стверджують, що ризик захворіти на астму в дитинстві знижується на дві третини, якщо батьки починають годувати свого нащадка вівсянкою до досягнення ним п`ятимісячного віку. Крім того, якщо з перших місяців життя привчати малюків до риби, після п`яти років вони будуть менше інших схильні до сінної лихоманки.

За словами вчених, це підтверджено експериментально: овес благотворно впливає на імунну систему і володіє протизапальними властивостями. Те ж саме стосується риби, інформує "Компьюлента".

До речі, вівсянка підходить і для дорослих: якщо кожного ранку з`їдати тарілку каші середнього розміру, рівень "поганого" холестерину в організмі знижується на 10%.

newsland.ru