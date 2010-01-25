Антипригарний посуд руйнує щитовидну залозу

Хімікат, що застосовується у антипригарному посуді, може провокувати захворювання щитовидної залози, стверджують дослідники з Університету Ексетера (Великобританія).

При цьому мається на увазі перфтороктанову кислоту (ПФОК), відому також під назвою С8. Її використовують при виготовленні тефлону, вогнетривких, вологостійких матеріалів, вона також знайшла саме широке застосування в різних галузях промисловості.

Дослідження довгострокового впливу на здоров`я людини речовин, що містяться в пластикових пляшках, іграшках, медичному обладнанні, подушках і меблевих оббивних матеріалах вже розпочаті в лабораторіях США. На те, щоб з`ясувати, чи залишаються в людському організмі мікроскопічні кількості таких хімікатів, і чи роблять вони тривалий вплив на здоров`я, фахівцям з Нью-Йорка виділено 5 мільйонів доларів.

compulenta.ru