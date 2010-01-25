У столиці Гаїті загинуло 150 тисяч осіб

Кількість жертв потужного землетрусу в столиці Гаїті Порт-о-Пренсі досягла 150 тисяч осіб.

Як передає Lenta.ru, за словами міністра інформації Марі-Лоранс Жослін ЛАССЕГ, до ціїє кількості не входять жертви землетрусу в інших містах країни, а також ті, хто був похований або спалений родичами. "Ніхто не знає, скільки тіл поховано під завалами - двісті, триста тисяч? Хто знає загальне число жертв?" - сказала міністр.

Уряд Гаїті вже оголосив про завершення пошукових робіт, оскільки шансів знайти кого-небудь живим більш ніж через 10 днів після землетрусу дуже мало.

Як повідомлялося, рятувальникам вдалося витягнути понад 130 осіб, які вижили під уламками будівель. Останнього виявили в суботу - 24-річний гаїтянин 12 днів харчувався печивом, колою і пивом, оскільки землетрус застав його в продуктовому магазині.

Влада і гуманітарні організації наразі мають намір зосередитися на допомозі людям, які лишилися без даху над головою, які вимушені жити в тимчасових таборах і відчувають нестачу продовольства і питної води.

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою понад 7 відбувся на Гаїті 12 січня. Він став найбільш руйнівним в регіоні за всю історію спостережень.