Тернопільщина: із обмороженнями госпіталізовано 6 осіб

В Тернопільській області з обмороженнями за добу госпіталізовано 6 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, найбільше постраждалих від морозу потрапило в Збаразьку центральну районну лікарню. Зокрема, до неї вчора було госпіталізовано 20-річного місцевого жителя з діагнозом «відмороження правої стопи», 15-річного місцевого жителя з «відмороженням обох стоп» та 49-річного жителя с. Залужжя з діагнозом «відмороження кисті правої руки».

У Теребовлянську районну лікарню потрапив також 15-річний місцевий житель з діагнозом «відмороження кистей рук». Окрім нього, сюди госпіталізовано 54-річну жительку с. Ілавче з діагнозом «відмороження нижніх кінцівок та пальців правої руки».

Ще одного пацієнта доставили в Шумську районну лікарню із с. Залужжя. У 38-річного чоловіка лікарі констатували «загальне переохолодження».