Від лікаря вимагали 6 тис. грн. хабара за незвільнення
12:15, 25 січня 2010Країна
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В Одеській області викрито в.о. завідувача відділення стоматологічної поліклініки, який вимагав та отримав 6 тис. грн. хабара від лікаря цієї ж медустанови за незвільнення його із займаної посади.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, хабарника затримано.
Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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