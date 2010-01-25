Від лікаря вимагали 6 тис. грн. хабара за незвільнення

В Одеській області викрито в.о. завідувача відділення стоматологічної поліклініки, який вимагав та отримав 6 тис. грн. хабара від лікаря цієї ж медустанови за незвільнення його із займаної посади.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, хабарника затримано.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.