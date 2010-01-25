Троє осіб отруїлися настоянкою вовчих ягід
12:33, 25 січня 2010Країна
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На Івано-Франківщині
Вчора, 24 січня, у реанімаційне відділення Рожнятівської центральної районної лікарні Івано-Франківської області доставлено трьох мешканців села Ріпне, які отруїлися настоянкою вовчих ягід.
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
За словами лікарів, стан потерпілих, яким 71, 55 і 57 років, важкий.
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