Троє осіб отруїлися настоянкою вовчих ягід

Вчора, 24 січня, у реанімаційне відділення Рожнятівської центральної районної лікарні Івано-Франківської області доставлено трьох мешканців села Ріпне, які отруїлися настоянкою вовчих ягід.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

За словами лікарів, стан потерпілих, яким 71, 55 і 57 років, важкий.