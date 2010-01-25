У китайському молоці знову виявили меламін

У продукції трьох китайських виробників молочних продуктів знову виявлено меламін - небезпечну для здоров`я речовину, що застосовується у хімічній промисловості у виробництві вогнетривких матеріалів, повідомляє AFP. Наприкінці 2008 – на початку 2009 року внаслідок отруєння дитячими молочними сумішами з високим вмістом меламіну в Китаї постраждали близько 300 тисяч дітей.

За даними китайських ЗМІ, цього разу наглядові органи провінції Гучжоу виявили меламін у продукції компаній Zibo Lusaier, Tieling Wuzhou і Laoting Kaida. Про які саме продукти йдеться, не уточнюється. Повідомляється лише, що серед забракованих товарів було морозиво.

Вся забракована продукція була виготовлена навесні минулого року, ймовірно - з використанням партій сухого молока, забракованих ще під час першого "меламінового" скандалу, нагадує Лента.ру.

Недобросовісні китайські виробники додавали меламін у молоко і молочні суміші з метою імітації високого вмісту білка під час перевірок якості молочної продукції. У високих концентраціях меламін може призвести до розвитку сечокам`яної хвороби. У 2008-2009 роках унаслідок отруєння меламіном у Китаї померли шестеро немовлят, які перебували на штучному вигодовуванні. Медична допомога була потрібна в цілому більше ніж 300 тисячам дітей.

У справі про отруєння дітей меламіном у Китаї було заарештовано кілька десятків співробітників китайської компанії-виробника молочних продуктів Sanlu. 19 затриманих були згодом засуджені до різних термінів ув`язнення, двоє - до смертної кари.