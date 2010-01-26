Що лікує картопля

Картопляну дієту здавна застосовують для лікування хвороб серця і судин, а також при захворюванні нирок.

Щоденне вживання картоплі знижує артеріальний тиск, зміцнює кровоносні судини і сприяє поліпшенню обміну речовин.

Напевно, кожному з нас хоч раз у житті доводилося лікуватися «картопляними» інгаляціями, яка є одним з кращих засобів при простуді та катарі верхніх дихальних шляхів.

Картопляний відвар корисний людям, що страждають на артрит. Його п`ють тричі на день: вранці натщесерце, вдень і перед сном. Молода картопля багата на вітамін С, а, завдяки високому вмісту в нім калія, сприяє виведенню води з організму. Але при цьому слід знати, що вітамін С, швидко руйнується, якщо картоплю варити, заливши холодною водою, для того, щоб зберегти корисний вітамін в даному продукті, слід опускати картоплю в киплячу підсолену воду і варити хвилин десять-п`ятнадцять.

Сиру картоплю, натерту на терці, прикладають до опіків, трофічних виразок, екзем, дерматитів в цілях пом`якшення шкіри, а пластинки свіжонарізаних бульб картоплі можна прикладати до виразок, до довго не заживають.

Так само компреси з тертої картоплі дуже добре допоможуть при алергічній реакції на комарині укуси.

Свіжоприготований картопляний сік володіє протизапальною, ранозагоювальною, сечогінною, загальнозміцнюючою дією.

Щоб поліпшити його смакові якості, можна змішати картопляний сік з журавлинним або морквяним соком, також можна додати до нього мед.

Перед вживанням сік обов`язково збовтують.

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