Кількість загиблих на Гаїті співробітників ООН зросла до 82 осіб

Кількість загиблих під час землетрусу на Гаїті співробітників ООН досягла 82 осіб.

Як повідомляє Gazeta.ru, про це повідомив офіційний представник генерального секретаря ООН Мартін НЕСІРКІ.

За його словами, ще 53 працівника ООН вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляв УНІАН, біля узбережжя Гаїті 12 січня сталися два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9. Було зруйновано багато будівель, зокрема президентський палац і будівлю штаб-квартири миротворчої місії ООН.

Точних даних про число жертв землетрусу досі немає. Відомо, що вже поховано близько 150 тисяч осіб, але влада заявляє, що список жертв може найближчим часом досягти навіть 300 тисяч.