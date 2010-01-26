Відновлення Гаїті після землетрусу займе до 10 років, упевнений прем`єр-міністр Жан-Макс БЕЛЬРІВ.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за його словами, в ході відновлювальних робіт необхідно провести серйозні реформи в різних секторах економіки Гаїті, перш за все, в сільському господарстві й туризмі. Це дозволить країні, яка вважається найбіднішою в західній півкулі, не лише оправитися після потужного удару стихії, але й добитися поступального розвитку, зазначив прем`єр.

Точних даних про число жертв землетрусу досі немає. Відомо, що вже поховано близько 150 тисяч осіб, але влада заявляє, що список жертв може найближчим часом досягти навіть 300 тисяч.