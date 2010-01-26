"На прийом" до американського лікаря залетів метеорит

Американський лікар Френк Чампі, який практикує в невеликому містечку Лортон /штат Вірджинія/, як завжди вів прийом. Раптово всі, хто знаходилися в офісі, почули гучний удар, а потім зі стелі, в якій утворилася солідна діра, посипався цілий "дощ" з дерев`яних уламків, пластику та інших будматеріалів. Об`єкт впав на підлогу розміром з тенісний м`ячик і вагою близько кілограма, при ударі розколовся на три частини.

Фахівці місцевого наукового інституту "взяли аналізи" у непроханого "гостя" і однозначно встановили, що він є метеоритом. За оцінками вчених, швидкість польоту метеорита до того, як він врізався в дах, становила близько 350 км на годину.

За словами лікаря, несподіваний "пацієнт" заподіяв солідної шкоди будові, проломивши дірки у даху і стелі офісу. Лише завдяки щасливому випадку, від візиту космічного "кам`яного гостя" ніхто і ніяких травм не отримав.

Залишається загадкою, чи встиг лікар Чампі загадати бажання, проте, популярності йому цей незвичайний інцидент напевно додав.

ami-tass.ru