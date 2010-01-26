Коли в Україні пройдуть морози

В Україні морози до 30 градусів триматимуться ще кілька днів. За інформацією Гідрометеоцентра України, незначного потепління можна сподіватися лише 28 січня.

26-27 січня в Україні стовпчик термометра опуститься до 30 градусів морозу. Так, середня нічна температура повітря складе 23 - 30 градусів морозу, денна 17-22. На заході країни похолодає до -33С.

У Донецькій області в результаті завірюх і снігопадів місцями ускладнено рух автотранспорту.

За інформацією Міністерства охорони здоров`я, в Україні з 18 грудня по 25 січня від переохолодження і обмороження загинули 256 чоловік. Більше всього від морозів померло в Донецькій - 100 чоловік, Запорізькій - 29, Київській - 17 і Волинською областях - 19. В цілому по допомогу в лікарні звернулися 3 тис. 793 людини, госпіталізовано з обмороженням і переохолодженням - 2 тис. 504 людини.