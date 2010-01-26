Тернопільщина: за добу від переохолодження померло 2 осіб

На Тернопільщині за добу від переохолодження померло двоє осіб, ще 5 потрапило у лікарні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, фатальним переохолодження стало для 83-річної жительки с. Новосілка Підгаєцького району та 53-річного жителя с. Малі Дедеркали Шумського району. Попередня причина їхньої смерті – «загальне переохолодження».

Окрім цього, вчора у Тернопільську першу міську лікарню було шпиталізовано 49-річного безпритульного з діагнозом «відмороження пальців обох ніг, загальне переохолодження», 34-річного безпритульного з діагнозом «відмороження пальців правої ступні, загальне переохолодження», 27-річного місцевого жителя з діагнозом «відмороження пальців обох стоп, загальне переохолодження», а також 77-річну жительку с. Івачів Тернопільського району з діагнозом «Обмороження пальців рук та ніг».

Окрім цього, близько 22 год. учора у Збаразьку центральну районну лікарню було госпіталізовано 26-річного місцевого жителя з діагнозом «відмороження обох стоп».