У Луцьку через морози закрили школи

У школах Луцька через низьку температуру припинено навчання. Про таке рішення повідомили сьогодні в міському управлінні освіти.

Як розповів УНІАН начальник міського управління освіти Сергій КАЛУШ, у зв’язку з низькою температурою, яка на сьогоднішній ранок в Луцьку становила 27° морозу навчання в школах припинено. Оскільки, згідно з санітарними нормами, при температурі -20° навчання припиняється для учнів початкових класів, при – 24° для всіх решти. Проте, як зазначив С.КАЛУШ, рішення щодо відновлення навчання в школах розглядатиметься та прийматиметься в щоденному режимі. Сьогодні стане відомо, чи сядуть луцькі школярі за парти вже завтра.