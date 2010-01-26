Чим корисна харчова сода?

Це універсальний і дешевий засіб можна використовувати не тільки для полегшення симптомів печії або для випікання пирогів. Ми хотіли б розповісти, як харчову соду можна застосовувати з користю для себе.

1. Поклавши 100 г соди в гарячу воду перед прийняттям ванни, ви пом`якшите жорстку воду і зробите вашу шкіру м`якшою.

2. Якщо у вас пітніють ноги, покладіть у взуття небагато соди. Роззувшись увечері, просто витрусіть використану соду.

3. Кавову ложку соди можна покласти в миску теплої води і мити таким разчином обличчя, якщо у вас суха шкіра. Після цієї процедури, обличчя не потрібно споліскувати.

4. Щоб швидше зварити квасолю або інші боби, покладіть в каструлю трохи соди на літр води.

5. Щоб ваш чай або кава були особливо ароматними, покладіть у воду щіпку соди для її пом`якшення.

6. Щоб прибрати неприємні запахи з холодильника, покладіть 50 грамів соди на блюдці і поставте його в холодильник. Через декілька днів цю соду можна викинути в кухонну раковину.

7. Капуста звариться швидше, а вітаміни збережуться краще, якщо у воду додати чайну ложку соди.

8. Щоб краще помити овочі, фрукти або салатне листя додайте на літр води 1-2 ч.л. соди.

9. Фрукти і ягоди втратять кислоту, якщо на кілограм фруктів покласти щіпку соди.

10. Неприємний запах з килима можна видалити посипавши поверхню содою і пропилососивши через декілька годин.

11. Після їжі можна прополоскати рот розчином 1 ч.л соди на скл. води. Таким чином ви нейтралізуєте кислотний наліт і попередите карієс без жування шкідливих жуйок без цукру.

12. Нанісши небагато вологої соди в місце комариного (осиного, бджолиного і ін.) укусу, ви знімете запаління і інші неприємні відчуття.

13. Щоб зберегти колір зелених овочів (шпинату, стручкової квасолі і ін.) додайте чайну ложку соди у воду.

14. Якщо ви провели цілий день на ногах, приємне відчуття відпочинку вам подарує ванна з 3 ч.л. соди на 10 л води.

15. Запах поту можна попередити, попудривши пахви содою.

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