Батьківський стрес передається дітям-підліткам

Емоційне "вигорання" у школярів відбувається поряд із батьківським перенапруженням, пов`язаним з роботою. До такого висновку прийшли клініцисти Академії Фінляндії, які вперше розглянули паралелі між батьківським стресом і стресом школярів, які переймають психологічну напругу від дорослих. Підвищена стомлюваність, складнощі у навчанні, академічна неуспішність, почуття неповноцінності, апатія й емоційна пригніченість - це лише деякі риси хронічного стресового синдрому у школярів, пояснюють фахівці.

На думку експертів, батьківський стрес може також відображатися як негативний стиль виховання і брак інтересу та участі в житті дітей. Сімейний бюджет також впливає на рівень загальної психологічної напруги. Крім того зафіксовано, що перехідний етап від середньої школи у старших класах є дуже складним періодом для приблизно третини підлітків, оскільки саме в цей час змінюється їх характер, зокрема прагнення і мотивація до поставлених цілей.

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