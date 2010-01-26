Через отруєння чадним газом у реанімації 2 дітей і їхня мати

Миргороді внаслідок отруєння чадним газом у реанімацію потрапили двоє дітей і їхня мати.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Полтавській області, 25 січня в реанімаційне відділення районної лікарні з діагнозом «отруєння чадним газом» були доставлені 32-річна жінка і двоє дітей 2002 і 2000 р.н.

Потерпілі - жителі с. Майське Миргородського району.

Стан потерпілих - середньої тяжкості.