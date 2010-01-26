Через отруєння чадним газом у реанімації 2 дітей і їхня мати
10:52, 26 січня 2010Країна
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Стан - середньої тяжкості
Миргороді внаслідок отруєння чадним газом у реанімацію потрапили двоє дітей і їхня мати.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Полтавській області, 25 січня в реанімаційне відділення районної лікарні з діагнозом «отруєння чадним газом» були доставлені 32-річна жінка і двоє дітей 2002 і 2000 р.н.
Потерпілі - жителі с. Майське Миргородського району.
Стан потерпілих - середньої тяжкості.
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