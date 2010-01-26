Трансгенні продукти украй небезпечні

Дослідник з Університету Кана (Франція) Жіль-Ерік Сераліні заявив, що трансгенні злаки можуть ушкоджувати печінку і нирки. Після його виступу спори про нешкідливість генетично модифікованих рослин для людини розгорілися з новою силою.

Учений зробив свої висновки, грунтуючись на результатах експериментів, проведених компанією Monsanto. Біотехнологи впродовж трьох місяців годували щурів трьома сортами виведеною ними ГМ-кукурудзою.

Свідчення неправильної роботи печінки і нирок виявлялися у вигляді надзвичайного підвищення концентрації гормонів в крові і сечі гризунів. До того ж після вживання кукурудзи одного сорту, у піддослідних щурів жіночої статі підвищувався рівень цукру в крові, і зростала концентрація жирних кислот, з яких синтезується тригліцерид.

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